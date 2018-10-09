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Cemal Kaşıkçı'nın oğlu konuştu: Kişisel bir mesele

İlginç bir açıklama da Kaçıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı'dan geldi. "Olay siyasi çerçeveden uzak." diyen Salah Kaşıkçı, "Babamın kaybolması kişisel bir mesele." ifadelerini kullandı.

Cemal Kaşıkçı'nın oğlu konuştu: Kişisel bir mesele

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın en büyük oğlu Salah Kaşıkçı, Suudi Arabistan'a ait Al Arabiya televizyonuna konuştu.

Olayı "Kişisel bir mesele, siyasi çerçeveden uzak." olarak niteleyen Salah Kaşıkçı, babasıyla en son Washington'dayken iletişim kurduğunu söyledi.

Oğul Kaşıkçı, "Yabancı tarafların babasının kaybolmasını siyasallaştırma girişimlerini kınadı, bunların kabul edilemez olduğunu" belirtti.

Öte yandan babasının nişanlısı olarak kendisini tanıtan Hatice adlı kişiyi tanımadığını söyleyen Kaşıkçı, "Basında çıkan haberler dışında kendisiyle ilgili hiçbir şey duymamıştım" dedi.

Salah Kaşıkçı, ailesinin Suudi Arabistan'ın yürüttüğü resmi soruşturmaya destek verdiğinin de altını çizdi.

Etiketler; #cemal kaşıkçı #salah kaşıkçı
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