Washington Post gazetesi İstanbul’daki Suudi Konsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın konsolosluğa giriş anını gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafta Cemal Kaşıkçı’nın konsolosluğa girdiği görülüyor. Kaşıkçı’nın görüldüğü fotoğraf karesinde giriş tarihi ve saati bilgisi de yer alıyor.



Kaşıkçı’nın konsolosluğa giriş tarihi 2 Ekim saat 13:14 olduğu görülüyor. Cemal kaşıkçı aynı zamanda Washington Post yazarıydı.



WASHINGTON POST EDİTÖRÜ: KORKUNÇ VE AKIL SIR ERMEZ



Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda öldürdürüldüğü iddiası ABD'de tepkiye neden oldu.



Reuters'ın haberine dayanarak Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda öldürülmesi iddiasını değerlendiren Washington Post Gazetesi Editörü Direktörü Fred Hiatt, "Cemal'in öldürüldüğü haberleri doğru ise bu korkunç ve akıl sır ermez bir fiildir." ifadesini kullandı.



Kaşıkçının cesur bir gazeteci olduğunu belirten Hiatt, "Halen öyle olduğunu umut ediyoruz. Ülkesinin aşkıyla, insan onuru ve özgürlüğüne olan derin inancıyla yazıyor. Ülkesinde, Ortadoğu'da ve dünyada ona saygı duyuluyordu. Onun yazılarını yayınlamakta büyük gurur duyuyorduk." değerlendirmesinde bulundu.



ABD'Lİ SENATÖRDEN SERT İFADELER



Öte yandan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Connecticut Eyaleti Senatörü Demokrat Chris Murphy, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.



Murphy, "Suudların ABD'de yaşayan birini hileyle konsolosluklarına çekip orada öldürdüğü doğru ise Suudi Arabistan ile ilişkilerimiz temel bir kopma ile sonuçlanmalıdır." paylaşımında bulundu.



Daha önce de paylaşımda bulunan Murphy, "Suudi Arabistan, Washington Post Gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'ya ne olduğuna dair derhal açıklama yapmalıdır." ifadesini kullanmıştı.



EMNİYET İNCELİYOR



Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, evlilik işlemleri için 2 Ekim'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğundaki randevusuna giden Cemal Kaşıkçı'nın (Jamal Ahmid H. Khashoggi) Başkonsolosluktan çıkmadığı tespit edildi.



Ayrıca bir kısmı Suudi yetkili olan 15 Suudi vatandaşının, 2 uçakla İstanbul'a gelip aynı saatlerde Başkonsoloslukta bulundukları ve daha sonra ayrılarak geldikleri ülkelere döndükleri belirlendi.



Emniyet yetkilileri soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bu çerçevede yürütüyor.



Kaşıkçı'nın Başkonsolosluğa girdiği saatle, nişanlısının kendisinden haber alamadığını bildirdiği süre zarfında Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna yapılan tüm giriş çıkışlar da emniyet tarafından inceleniyor. Aydınlık