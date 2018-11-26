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Cemal Kaşıkçı olayında flaş gelişme: O villa aranıyor

Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki bir villada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin polislerce arama yapılıyor.

Cemal Kaşıkçı olayında flaş gelişme: O villa aranıyor

Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki bir villada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin güvenlik ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Yol kenarında geniş bahçesi bulunan iki katlı villaya gelen polis ve jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri incelemenin de arasında bulunduğu ekipler, dedektör köpeklerin de katılımıyla aramaya villanın içerisinden başladı.

Drone destekli arama çalışmaları sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #yalova #termal ilçesi #cemal kaşıkçı
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