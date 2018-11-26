Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki bir villada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin polislerce arama yapıldı. Sabah saatlerinde başlayan arama akşam 18:15 sularında sona erdi.

Yalova'nın Samanlı köyündeki iki villada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin güvenlik ekiplerince arama çalışması başlatıldı.



Yol kenarında geniş bahçesi bulunan iki katlı villaya gelen polis ve jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı.



Olay yeri incelemenin de arasında bulunduğu ekipler, dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramaya villanın içinden başladı.



Drone destekli arama çalışmaları genişletildi.



Bitişikteki iki katlı villada da arama çalışmalarına başlandı, bölgeye iki itfaiye aracı getirildi.



İlk villanın bahçesindeki kuyuda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, bahçeye itfaiyenin sel ve su baskınlarına müdahale aracını getirtti ve su boşaltma işlemi başlatıldı.



Olay yeri inceleme ekipleri de kuyudaki çalışmalara destek veriyor. Delil çalışması gerçekleştiren ekipler, iki villanın çevresinde de inceleme yaptı. İki villanın Suudi Arabistan vatandaşı iki ayrı iş adamına ait olduğu belirlendi.



İki polisin dedektör köpekle bahçesinde arama yaptığı ilk villanın girişindeki duvarda Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın portrelerinin asılı olması dikkati çekti.



Yalova Valisi Muammer Erol, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samanlı'da villada arama gerçekleştirildiğini belirterek, "Aramanın mahiyeti ve sonuçları hakkında gereken açıklama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılacaktır." ifadesini kullandı.



BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Şüphelilerden Mansour Othman M. Abbahussaın'in Yalova'daki villada ikamet eden Suudi Arabistan vatandaşı Mohammed Ahmed A. Alfaozan ile görüşmesinin Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin yok edilmesiyle ilgili olduğunun değerlendirildiğini" bildirdi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin soruşturma ve Yalova'daki bir evde yapılan ceset aramasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayının soruşturulması kapsamında, 7, 18 ve 31 Ekim tarihli basın açıklamalarında ayrıntılı bilgi verildiği hatırlatılarak, şu bilgilendirme yapıldı:



"Şüpheli ya da şüphelilerce daha önceden yapılan planlama doğrultusunda Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğunda boğularak ve cesedi parçalara ayrılmak suretiyle öldürülmüştür. Cumhuriyet Başsavcılığımızca, tüm boyutlarıyla yürütülen soruşturma sürecinde 1 ve 2 Ekim tarihlerinde bir plan dahilinde ülkemize gelerek Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayını gerçekleştiren şüphelilerden Mansour Othman M. Abbahussaın'ın olaydan bir gün önce, 1 Ekim'de Samanlı Köyü merkez Yalova adresinde ikamet etmekte olan Suudi Arabistan vatandaşı 'Ghozan' kod adlı Mohammed Ahmed A. Alfaozan isimli şahısla iletişim kurduğu tespit edilmiştir.



Yapılan bu görüşmenin, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin parçalara ayrıldıktan sonra yok edilmesine/saklanmasına yönelik olduğu değerlendirilmektedir. Bu sebeple İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2018/5664 sayılı kararına istinaden bugün Cumhuriyet Başsavcılığımız nezaretinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arama işlemleri yapılmaktadır."

Açıklamada, gelişmeler konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı da ifade edildi.



ARAMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ



Yalova'daki villalarda arama çalışmaları sona erdirildi.