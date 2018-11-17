Cemal kaşıkçı cinayeti soruşturması 46 gündür devam ediyor. Türk güvenlik kaynakları "Kaşıkçı'nın kanının pıhtılaşması için ilaç enjekte edildiğini" öne sürdü. İddiaya göre katillerin amacı cesedi parçalarken delil bırakmamak.

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya kanın pıhtılaşmasını sağlanyan bir ilaç verildiği iddia edildi.



2 Ekim günü işlenen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması sürüyor.



15 kişilik infaz ekibinden alınan ifadelerde Kaşıkçı'nın "boğuşma ve öldürücü dozda ilaç"la öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.



Türk güvenlik ve yargı yetkililerinden de yeni bir iddia geldi. Yetkililere göre; Kaşıkçı öldürüldükten sonra kanının pıhtılaşması için ilaç enjekte edildi. İddiaya göre katillerin amacı cesedi parçalarken delil bırakmamaktı.



Ayrıca, Başkonsolosluk binası, başkonsolosun konutu ile başkonsolosluk araçlarından alınan DNA verilerinin sonuçları açıklandı. Yapılan kriminal incelemede, DNA verilerinin Kaşıkçı'nın DNA'sıyla uyuşmadığı belirlendi.



ulusal.com.tr