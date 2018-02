Manisa Hacı Bektaş-ı Veli Derneğine bağlı cemevinde, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler için kurban kesildi, dua edildi

Merkez Şehzadeler ilçesi Yeni Köy Mahallesi'ndeki Manisa Hacı Bektaş-ı Veli Derneği Kültür Merkezindeki cemevinde, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir açıklama yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yüreklerinin, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerle olduğunu, onlar için dua ettiklerini söyledi.



Operasyona katılan güvenlik güçlerine selamlarını ileten Çelik, şunları dile getirdi:

"Askerlerimiz, biz buralarda rahat yaşayabilelim diye hayatlarını hiçe sayarak cepheden cepheye atlayarak kahramanlık sergiliyor. Küresel emperyalist güçler ülkemiz sınırlarında bir terör koridoru oluşturarak terör belasıyla bizi uğraştırarak kutlu yürüyüşümüzden engellemek istiyor. Kahraman Mehmetçiklerimiz, terör yuvalarını, teröristlerin ve destekçilerinin başlarına yıkıyor."

Çelik, ülkeyi kimsenin bölemeyeceğini ve yıkamayacağını kaydetti.

Türkiye'nin her bölgesinde askerler için dualar edildiğini hatırlatan Çelik, "Yeniköy Mahallesi, Bektaşi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı bir semt. Şu an bir cemevindeyiz. Sadece camilerde değil cemevlerinde de dualar ediliyor. Alevi'si, Sünni'si, doğulusu, batılısı, AK Parti'li, MHP ve CHP'li hep birlikte 'Amin' diyor ve hepimizin yüreği Mehmetçik için atıyor." diye konuştu.

Manisa Hacı Bektaş-ı Veli Derneği Başkanı Levent Bolut da Afrin Harekatı'nı yürüten askerlerin milletin göz bebeği olduğunu vurguladı.

Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklediklerini ifade eden Bolut, "Gözümüzü kırpmadan canımızı vereceğimizi dost, düşman tüm dünya bilir. 'Her Türk asker doğar' düsturu ile aç, susuz yaşarız ama vatansız yaşayamayız. Pirimiz Hacı Bektaş Veli'nin dediği gibi 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım'. Zaman birlik olma zamanıdır." diye konuştu.

Alevi dedeleri ve Manisa Müftüsü Sinan Cihan tarafından dua edildikten sonra şehitler için kurban kesildi, hayır yemeği verildi.

Programa, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.