Akit gazetesinin hedef göstermesi sonucu görevinden alınan ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç, göreve iade edildiğini açıkladı. Kılıç, uzak bir ilin ilçesine atandığını duyurdu

Akit gazetesinin hedef göstermesi sonucu görevinden alınan ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç, bugün göreve iade edildi.



Açıklama yapan Kılıç, şunları ifade etti:



"1- Hakkımdaki soruşturmalar sürüyor. Nihaî karar verilmiş değil.



2- Buna karşın bugün göreve iade edildim ve uzak bir ilin ilçesine atandım.



3- MEB Soruşturma dosyasını savcılığa taşıdı ve dava açılmasını talep etti."



ulusal.com.tr



