banner1005
Usta isim hayatını kaybetti
Usta isim hayatını kaybetti
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden 'kötü muamele' açıklaması
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden 'kötü muamele' açıklaması
Harekat merkezinden ilk fotoğraflar
Harekat merkezinden ilk fotoğraflar
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Cemil Kılıç göreve iade edildi

Akit gazetesinin hedef göstermesi sonucu görevinden alınan ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç, göreve iade edildiğini açıkladı. Kılıç, uzak bir ilin ilçesine atandığını duyurdu

Cemil Kılıç göreve iade edildi

Akit gazetesinin hedef göstermesi sonucu görevinden alınan ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç, bugün göreve iade edildi.

Açıklama yapan Kılıç, şunları ifade etti:

"1- Hakkımdaki soruşturmalar sürüyor. Nihaî karar verilmiş değil.

2- Buna karşın bugün göreve iade edildim ve uzak bir ilin ilçesine atandım. 

3- MEB Soruşturma dosyasını savcılığa taşıdı ve dava açılmasını talep etti."

ulusal.com.tr

Etiketler; #cemil kılıç #Akit Gazetesi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.