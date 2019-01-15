İlahiyatçı öğretmen Cemil Kılıç, Akit Gazetesi'nin haberin ardından görevinden uzaklaştırıldı. Akit'in "Din karşıtı öğretmen" olarak hedef gösterdiği Kılıç, bugün sosyal medya hesabından görevden uzaklaştırıldığını duyurdu

İlahiyatçı öğretmen Cemil Kılıç, görevinden uzaklaştırıldı.



Ulusal Kanal izleyicilerinin yakından tanıdığı Kılıç, çağdaş yorumları ve gerçek İslam üzerine açıklamalarıyla yakından takip edilen bir isim.



Akit gazetesinin son dönemde hedefine oturttuğu ilahiyatçı, öğretmen Cemil Kılıç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.



Akit'in "Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor" başlıklı haberinin ardından Cemil Kılıç'ın görevden uzaklaştırılması kamuoyu tarafından tepkiyle karşılandı.



13 Ağustos 2017 tarihinde "Atatürkçü, Cumhuriyetçi İlahiyatçılar" adıyla kurulan oluşuma öncülük eden Kılıç, Eğitim-İş Sendikası ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nde de görevler almıştı.







CEMİL KILIÇ KİMDİR?



1975 yılında İstanbul'da doğdu. Sinop nüfusuna kayıtlı.



İlk öğrenimini Sinop ve İstanbul'da tamamladı. İstanbul'da Küçükköy İmam Hatip Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin Kelam ve İslam Felsefesi Bölümü'nü bitirdi.



1998 yılında aynı üniversitenin Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü, Sosyoloji ve Sosyal Antropoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimine başladı.



1999 yılında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliğine atandı. 2001 yılında; "Ümmet Sisteminden Ulus Devlete Geçişte Harf İnkılabının Kültürel Değişim Üzerine Etkileri" teziyle Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.



2001- 2002 yıllarında askerlik görevini yaptı.



2006 yılında Eğitim İş Sendikası İstanbul örgütlenmesine katıldı. O yıldan bu yana Eğitim İş şube yönetim kurullarında yönetici olarak görev almaktadır.



Atatürkçü Düşünce Derneği Fatih Şubesinin kurucuları arasında yer aldı. Derneğe üyeliği devam etmektedir.



Yurt içi ve yurt dışında pek çok panel, konferans ve sempozyuma konuşmacı olarak katıldı, katılıyor.



Din, laiklik, İslam mezhepleri ve Alevilik üzerine televizyon ve radyo programlarına katıldı. Halk TV, Ulusal Kanal, Cem TV, KRT TV gibi yayın organlarındaki söyleşi programlarında konuşmacı olarak yer aldı.



Cumhuriyet, Birgün, Aydınlık, Sözcü gibi gazetelerde pek çok demeci yayınlandı.



ODATV'de,haberhahere.com'da, turkdevrimi.com'da, kamugundemi.com'da, gercekgundem.com'da belli aralıklarla yazıları yayınlanmaktadır.



CEM VAKFI tarafından AİHM'de açılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ile ilgili davada yer aldı. Mahkemenin gerekçeli kararında söz konusu derslere dair hazırladığı bir rapora yer verildi.



13 Ağustos 2017 tarihinde "Atatürkçü, Cumhuriyetçi İlahiyatçılar" adıyla kurulan oluşuma öncülük etti. Oluşum aynı tarihte yayınladığı bildirgeyle laiklik çağrısında bulunup kuruluşunu ilan etti. 20 Eylül 2017 tarihinde yayınlanan ikinci bildirgede ise Diyanet İşleri Başkanlığına laiklik görevini yerine getirme çağrısında bulunuldu.



"Anlamak İçin Türkçe Kur'an" adlı meal çalışması da dahil yayınlanmış 9 kitabı bulunmaktadır.



Halen eğitimcilik görevini sürdürmektedir.



2012 yılında evlendi. BUMİN KAĞAN adında bir oğlu vardır.



Mayıs 2018 itibariyle "İSLAM BU; MUHAMMEDÎ İSLAM" adlı kitabı yayımlanmıştır.