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Cemil Kılıç: Ölüm tehdidi alıyorum

Atatürkçü, ilerici kimliğiyle tanınan öğretmen Cemil Kılıç... Akit isimli gazete hedef gösterdi, Milli Eğitim Bakanlığı görevden aldı. Cemil Kılıç, tehdit aldığını, can güvenliğinin olmadığını söyledi. 

Cemil Kılıç: Ölüm tehdidi alıyorum

Akit isimli gazete hedef gösterdi, Milli Eğitim Bakanlığı görevden aldı.  Bakanlığın görevden alma kararı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde protesto edildi. Cemil Kılıç, tehdit aldığını, can güvenliğinin olmadığını söyledi. 

Akit gazetesinin hedef gösterdiği Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Cemil Kılıç'ın görevden alınmasına tepkiler büyüyor. İstanbul  Milli Eğitim Müdürlüğü önünde protesto gösterisi yapan Eğitim-İş Sendikası üyeleri ve vatandaşlar, Cemil Kılıç'ın görevine iade edilmesini istedi.

Cemil Kılıç, ölüm tehditleri aldığını söyledi. Devletin kendisin koruması gerektiğini belirtti. 

Basın açıklamasını okuyan Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Cemil Kılıç görevine iade edilene kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #cemil kılıç
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