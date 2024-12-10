"Çengel" operasyonlarının ayrıntıları açıklandı! Yüzlerce şüpheli yakalandı

Yılbaşına sayılı günler kala yurt genelinde sahte alkol üretimine yönelik operasyonlar hız kazandı. Son olarak geniş kapsamlı "Çengel-9 ve Çengel-10" operasyonları gerçekleştirildi.

Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Ali Yerlikaya, sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen "Çengel-9 ve Çengel-10" operasyonlarında 159 bin 767 litre sahte alkol ele geçirildiğini belirtti.

Ali Yerlikaya, operasyonlarda 324 şüphelinin de gözaltına alındığını ifade etti. Yerlikaya, vatandaşların can güvenliği ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine karşı operasyonların kararlılıkla sürdüğünü kaydetti.