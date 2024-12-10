"Çengel" operasyonlarının ayrıntıları açıklandı! Yüzlerce şüpheli yakalandı
Yurt genelinde son iki haftada sahte alkol üretimine yönelik "Çengel-9 ve Çengel-10" operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 324 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Yılbaşına sayılı günler kala yurt genelinde sahte alkol üretimine yönelik operasyonlar hız kazandı. Son olarak geniş kapsamlı "Çengel-9 ve Çengel-10" operasyonları gerçekleştirildi.
Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.
Bakan Ali Yerlikaya, sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen "Çengel-9 ve Çengel-10" operasyonlarında 159 bin 767 litre sahte alkol ele geçirildiğini belirtti.
Ali Yerlikaya, operasyonlarda 324 şüphelinin de gözaltına alındığını ifade etti. Yerlikaya, vatandaşların can güvenliği ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine karşı operasyonların kararlılıkla sürdüğünü kaydetti.
Ülke genelinde son 2 haftada Jandarmamız ve Emniyetimiz tarafından Sahte Alkol üretimine yönelik düzenlenen "ÇENGEL-9 ve ÇENGEL-10" operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 10, 2024
⚠️159 Bin 767 litre sahte alkol ele geçirildi❗️
⛔️Sahte Alkol Üretimi yaptığı tespit edilen 324 şüpheli yakalandı❗️… pic.twitter.com/N8zaui9qwI
Kaynak: Anadolu Ajansı