ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, "ABD askeri Menbiç'ten çekilmeyecek" denildi

CNN International'ın yaptığı özel haberine göre, ABD Merkez Komutanlığı'ndan General Joseph Votel, Suriye Münbiç'ten çekilmeyeceklerini açıkladı. Sınırımıza 40 kilometre mesafedeki Münbiç'e YPG'li teröristler 2016 yılının yaz aylarında yerleşmişti.



CNN International, Washington yönetiminin Menbiç'ten çekilmeyeceğini özel haberiyle duyurdu.



CENTCOM AÇIKLADI



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, "ABD askeri Menbiç'ten çekilmeyecek" denildi.



Ankara'nın talebine olumsuz yanıt veren ABD, Fırat Nehri'nin batısındaki şehirde YPG'li teröristlerle işbirliği yapıyor.



ABD Merkez Komutanlığı'nın bir numarası General Joseph Votel, Menbiç'ten ayrılmayı düşünmediklerini söyledi.



Türkiye sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Menbiç'e YPG'li teröristler 2016 yılının yaz aylarında yerleşti.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumartesi günü yaptığı açıklamada "Bir terör örgütüyle ABD'nin bağını koparması gerekiyor. Ve onlara da tamamen silahı bıraktırması gerekiyor. Kendi verdikleri silahları geri alması gerekiyor. Münbiç'ten derhal çekilmeleri gerekiyor" demişti.



ulusal.com.tr