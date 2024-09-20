Cep telefonu operatörlerinden dev zam! Vatandaşlar tepkili

GSM operatörleri faturalara yüksek oranda zam yaptı. Tarifesini yenilemek isteyen tüketiciler ise bu fahiş fiyatlara tepki gösterdi. Sosyal medyadan paylaşılan tepkilerde faturaların yaklaşık yüzde 400 artması ‘fırsatçılık’ olarak nitelendirildi.

Yasin Emre Gök Yasin Emre Gök
Cep telefonu operatörlerinden dev zam! Vatandaşlar tepkili
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Cep telefonu operatörlerinin belirlediği fiyatlar son günlerde ciddi tepkilere neden oldu.

Telefon operatörleri tarife fiyatlarını katladı.Taahhüt süresi bitenler ya da tarifesini deiştirmek isteyenler fahiş fiyatlarla karşı karşıya kaldı. Sosyal medya da tüketiciler operatör soygunu etiketi ile zamlara tepki gösterdi. Kullanıcılar fahiş artışı göstermek için faturu örneklerini paylaştı.

Tüketicilerin bir kısmı, yalnızca fiyat artışlarından değil, aynı zamanda hizmet kalitesinden de şikayetçi. Yavaş internet bağlantısı ve kesintiler, yüksek faturalarla birleşince tepkiyi daha da büyüttü.

Bazı uzmanlar, haberleşmenin temel bir insan hakkı olduğunu ve cep telefonu operatörlerinin kamu hizmeti sunduklarını unutmamaları gerektiğini belirtiyor. Devletin bu fiyat artışlarına müdahale etmesi gerektiğini savunan tüketiciler, aşırı kar elde etme çabalarının kabul edilemez olduğunu düşünüyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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