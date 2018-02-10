Cephe Mehmetçiğe cephe gerisi Türk kadınına emanet... Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin hekim ve hemşire üyeleri Afrin’de Mehmetçik ile cephede olmak için Genelkurmay Başkanlığı’na dilekçe gönderecek. Öncü Kadınlar da askerimizin moralini daha da yükseltmek için yurttaşları mektup yazmaya davet etti

Halide Edipler... Nezahat Onbaşılar... Şerife Bacılar... Kara Fatmalar... Halime Çavuş... Gördesli Makbuleler... Onlar Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanları...



Bu ülke bugün de kahramanlar yetiştiriyor. Cephede Mehmetçik, cephe gerisinde Türk kadının vatan savaşında... "Allah askerimizin ayağına taş düşürmesin" diyen kadınlarımız, Mehmetçik "anne sıcaklığı"nı hissetsin diye ev yemekleri yaptılar, atkılar ve çoraplar örüp Afrin'e gönderdiler. Şimdi de Mehmetçiklere destek olmak için Genelkurmay Başkanlığı'na dilekçe vermeye hazırlanıyorlar. Onlar Cumhuriyet Kadınları...



Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Başkanı Canan Arıtman, cepheye gitmeye hazır olduklarını açıkladı.



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Öncü Kadınlar da o askerlerimizin moral ve motivasyonunu daha da artırmak için kalemi kâğıdı eline aldı. Vatan Partisi Öncü Kadın İzmir İl Başkanı İncisel Aytar, halkı Mehmetçiğe mektup yazmaya çağırdı.



HABER: UFUK AKKAYA

KAMERA: AKIN KARA



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