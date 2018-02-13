Türkiye Gençlik Birliği (TGB), İstanbul'daki üniversitelere hazırladığı duvar gazetesini asarak cephenin sıcaklığını üniversitelere taşıyor

Vatansever Türk Gençliği, üniversitelerde cephenin nabzını tutuyor. Türkiye Gençlik Birliği (TGB) İstanbul öncülüğünde, TGB Çapa Birim Örgütü, TGB Boğaziçi Birim Örgütü, TGB Yeni Yüzyıl Birim Örgütü, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Atatürkçü Düşünce Kulübü, İstanbul Aydın Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Atatürkçü Düşünce Kulübü ve Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü Atatürkçü Düşünce Kulübü, "Türk Gençliği Afrin'de Mehmetçiğin Yanındadır" başlıklı duvar gazetesini kampüslerine astı.







AFRİN'DE SAVAŞAN MEHMETÇİĞE BİN SELAM



Çıkardıkları duvar gazetesiyle, Afrin'de, Amerika'nın kara gücüm dediği PKK-PYD ile kahramanca savaşan Mehmetçiğimizin başarılarını üniversitelere duyuran gençler, ayrıca fakültelerin çeşitli yerlerinde Zeytin Dalı şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuyor, afişleme ve pankart çalışmalarıyla şanlı ordumuza selam yolluyor.







Cephe gerisinin üniversitelerdeki yegâne sesi olan gençler, Zeytin Dalı Harekâtı sürdüğü müddetçe haftada iki kez duvar gazetesi çıkararak cephenin sıcaklığını üniversitelere taşıyacak.



"Milletin bağımsızlığı ve gençliğin geleceği Mehmetçiğin zaferlerinde yatmaktadır" diyen TGB'liler, sağ-sol demeden, vatansever, Atatürkçü bütün gençliği vatanımızın birliği ve bütünlüğü için birleşmeye çağırıyor.



ulusal.com.tr



