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Ceren Damar'ın katil zanlısı Hasan İsmail Hikmet adliyede

Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel cinayetiyle ilgili gözaltına alınan zanlı ile babası adliyeye sevk edildi.

Ceren Damar'ın katil zanlısı Hasan İsmail Hikmet adliyede
Hukuk fakültesinde bitirme tezinin danışmanlığını yapan araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'i dün önce karnından ve bacağından bıçakladığı, ardından emekli polis olan babasına ait tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Hasan İsmail Hikmet'in, Ankara Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alındı.

Soruşturma kapsamında suç aleti silahın sahibi olduğu gerekçesiyle Hasan İsmail Hikmet'in babası Ö.H. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı Hasan İsmail Hikmet ile babası Ö.H, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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