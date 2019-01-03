Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel cinayetiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Babası Ö.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hukuk fakültesinde bitirme tezinin danışmanlığını yapan araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'i dün önce karnından ve bacağından bıçakladığı, ardından emekli polis olan babasına ait tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Hasan İsmail Hikmet'in, Ankara Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alındı.



Soruşturma kapsamında suç aleti silahın sahibi olduğu gerekçesiyle Hasan İsmail Hikmet'in babası Ö.H. de gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı Hasan İsmail Hikmet ile babası Ö.H, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Araştırma görevlisini öldüren katil zanlısı Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tutuklandı. Babası Ö.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.