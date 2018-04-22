Beşiktaş ve Kadıköy'de bir araya gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri, nükleer karşıtı eylem yaptı.

Çernobil felaketinin 32. yılında Beşiktaş ve Kadıköy'de toplanan gruplar, nükleer karşıtı eylem düzenledi.



Beşiktaş'taki Kartal Heykeli önünde toplanan Nükleer Karşıtı Platform üyesi bir grup, "Nükleer santral istemiyoruz" yazılı döviz taşıdı.



Grup adına yapılan açıklamada, 1986'dan bu yana Çernobil nükleer santral kazasının zehirlemeye, can almaya devam ettiği kaydedildi.



CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da Çernobil faciasının Japonya'ya atılan atom bombasından daha fazla etki oluşturduğunu savunarak, "Halen Çernobil patlamasının bulunduğu şehre 18 yaşından küçük çocuklar alınmamaktadır. Çernobil'in yaşandığı alanda insanlar bulunan cisimlere elini sürmemektedir. Biz olası bir facianın ülkemizde yaşanmasını istemiyoruz." diye konuştu.



Bu arada, Kadıköy'de de ''Nükleerde hayat, hayatta nükleer olmaz'' yazılı pankart taşıyan bir grup, nükleer karşıtı eylem yaptı.