Cesedi bulunan Rus yüzücünün ailesinden açıklama geldi: Organizasyon komitesine suç duyurusu!

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 24 Ağustos 2025'te gerçekleştirilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda kaybolan Rus yüzücünün akıbeti netleşti.

20 Ocak’ta Kuruçeşme sahilinde bulunan cesedin, yapılan DNA eşleşmesi sonucu Nikolai Andreevich Svechnikov’a ait olduğu kesinleşti. Anne Galina Svechnikova ve baba Andrei Svechnikov, cenazeyi teslim alıp ülkelerine dönmeden önce avukatları Alperen Çakmak ile kameralar karşısına geçti.

'SON ANA KADAR YAŞADIĞINA İNANDIK'

Anne Svechnikova, 5 aylık sürecin kendileri için çok zor geçtiğini belirtti. Oğullarının boğulduğuna ihtimal vermediklerini vurgulayan acılı anne, "Oğlumun boğulduğuna inanmadığımız için cenazesinin bulunduğu haberini ilk aldığımızda büyük bir korku ve acı yaşadık. Son ana kadar hayatta olduğuna inanmıştık." ifadelerini kullandı.

Boğaz'da bir ceset bulunduğu bilgisini aldıklarında hissettiklerini aktaran Svechnikova, "DNA incelemesiyle artık hiçbir şüphe kalmadı, bulunan kişinin bizim oğlumuz olduğu kesinleşti. Oğlumun cenazesi şu anda Moskova Havalimanı'na gidiyor, yakınları tarafından karşılanacak." şeklinde konuştu.

Arama kurtarma çalışmalarına yönelik eleştirilerde bulunan Svechnikova, oğlunun bulunduğu noktanın şaşırtıcı olduğunu dile getirdi. Tanık beyanlarının aksine cesedin bitiş noktasında ortaya çıktığını söyleyen anne, şu açıklamayı yaptı: "Oğlumun yarışın başlangıcında değil, sonunda bulunması bizi şaşırttı çünkü en baştan beri yanlış yerlerde arandı. Tanıklar oğlumu yarışın başlangıcında gördüklerini söylüyordu ancak sonunda bitiş noktasında olduğu ortaya çıktı. Oğlumun, bitiş noktasında bulunmasının sebebi, onun fiziksel olarak çok dayanıklı olması ve küçük yaştan beri yüzme ve diğer spor dallarıyla ilgilenmesi. Fiziksel olarak oldukça güçlüydü."

EŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Acı haberi alan gelininin fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını aktaran Galina Svechnikova, sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti. Uzun süren belirsizliğin sona ermesini buruk bir teselli olarak nitelendiren anne, "Az önce kendisiyle telefonda görüştük, şu anda daha iyi. Nikolai çok uzun zaman arandı ve bir türlü bulunmuyordu. Şu an eşi onu havalimanında bekliyor. Uzun süre sonra bulunmasıyla bize bir rahatlama geldi, nihayet oğlumuzun yanımızda olduğunu biliyoruz. Umut çok azdı, bu yüzden onu bulmuş olmamızın bizim için ne ifade ettiğini kelimelerle anlatmam zor." dedi.

Aile, organizasyonda ihmal olduğunu savunarak Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporu beklediklerini vurguladı. Anne Svechnikova, "Neden boğuldu? Neden böyle bir şey oldu? Nikolai'nin neden hayatını kaybettiğini, ona ne olduğunu anlamak istiyoruz. Bu bizim için çok önemli." diyerek akıllarındaki soru işaretlerine dikkat çekti.

Konuşmakta güçlük çeken baba Andrei Svechnikov ise "Ben de eski bir sporcuyum, sporla profesyonel olarak ilgilendim. Yüzücüyüm, çocuklarımı da bu şekilde yetiştirdim." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Ailenin avukatı Alperen Çakmak, yetkililerin kendilerine 1000 saatin üzerinde ve ciddi ekipmanlarla arama yapıldığı bilgisini verdiğini hatırlattı. Cesedin yarışma sahasında bulunmasına dikkat çeken Çakmak, "Ancak, yetkililer bize Adalar'a kadar karış karış her yerin arandığını, bakılmadık yer kalmadığını söylediler." dedi.

Çakmak, kayıp sürecinde Nikolai'nin başka bir ülkede sevgilisiyle yaşadığına dair çıkan asılsız haberlerin ailenin acısını katladığını belirterek, "Nikolai kaybolduktan sonra başka bir ülkede sevgilisiyle yaşadığı gibi bilgi kirliliği içeren pek çok haberin yapıldığını, ailenin acısının gözetilmediğini, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını daha önce de söylediklerini" aktardı. Avukat Çakmak, ihmali olduğu düşünülen organizasyon yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ve gerekli tüm hukuki işlemleri yürüteceklerini kaydetti.

24 Ağustos 2025'te düzenlenen yarışta karaya çıkamayan Rus yüzücü için başlatılan arama çalışmaları aylarca sonuçsuz kalmıştı. Ailesi, İstanbul'a gelerek oğullarını bulana 500 bin lira ödül vereceğini duyurmuştu. 20 Ocak'ta Kuruçeşme Sahili'ndeki vatandaşlar deniz kıyısında bir ceset fark etti. Bölgeye sevk edilen ekiplerin incelemesi sonucu, üzerinde mayo bulunan ve kimliği belirsiz olan ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan DNA eşleşmesiyle cenazenin Rus yüzücüye ait olduğu kesinleşti.