Cesedini yakıp baraja atmışlardı! Kübra Yapıcı cinayetinin iki şüphelisi tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Nisan gecesi kayıplara karışan Kübra Yapıcı'nın bulunması amacıyla başlatılan çalışmalar sonuçlandı. Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıklarının ortak koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, genç kadının Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Seydiköy köyündeki ormanlık alanda öldürüldüğü tespit edildi.

ÖNCE YAKTILAR SONRA BARAJA ATTILAR

Cinayet tespiti üzerine harekete geçen emniyet güçleri, olayla bağlantılı oldukları iddia edilen 22 yaşındaki İ.U.D. ve aynı yaştaki A.B.S.'yi dün gözaltına aldı. Şüphelilerden İ.U.D., emniyetteki ifadesinde cinayet sürecini anlattı. Şüpheli, Kübra Yapıcı'nın cesedini yaktıklarını, geriye kalan kısımlarını ise Korkuteli Barajı'na attıklarını belirtti. Bu itiraf üzerine ekipler vakit kaybetmeden baraj bölgesinde arama çalışması başlattı.

Barajda gerçekleştirilen aramalarda, Yapıcı'nın cesedine ait olduğu değerlendirilen parçalara ulaşıldı ve bulunan kalıntılar detaylı inceleme için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİYLE TUTUKLANDILAR

Serik ilçesinde kaybolan Yapıcı'yı öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan İ.U.D. ve A.B.S'nin Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri bugün tamamlandı. Sorgu süreci biten şüpheliler, güvenlik önlemleri altında Bucak Adliyesi'ne getirildi. Hakim karşısına çıkan 2 zanlı, mahkeme tarafından "kuvvetli suç şüphesi" ve "kadına karşı kasten öldürme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.