Çeşme'deki Polat cinayetinde flaş gelişme! 4 kişi için karar verildi

İzmir Alaçatı'da bir otelin önünde gerçekleştirilen ve kamuoyunun yakından tanıdığı Dilan-Engin Polat çiftinin yakını Can Polat'ın hayatını kaybettiği suikastta çok sıcak bir son dakika gelişmesi yaşandı!

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Çeşme'deki Polat cinayetinde flaş gelişme! 4 kişi için karar verildi
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İzmir'in Çeşme ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Can Polat'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğüyle müşterek yürütülen çalışmalar kapsamında 3 Haziran'daki "kasten öldürme" olayını gerçekleştiren ve keşif faaliyetinde bulunan 2 şüpheli, eylemde kullanılan otomatik tabancayla birlikte İzmir'de yakalandı.

İSTANBUL VE İZMİR'DE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çalışmalar kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda ise tetikçiyle birlikte hareket ettiği ve silahı temin ettiği belirlenen 2 şüpheli daha gözaltına alınırken, aramalarda otomatik tabanca ele geçirildi.

Polis ekiplerince yakalanan toplam 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri sonrası sulh ceza hakimliğine gönderilen 4 şüpheli tutuklandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ: DİLAN POLAT DETAYI

Alaçatı Mahallesi 13003 Sokak'taki bir otelin önünde, 3 Haziran'daki silahlı saldırıda yaralanan Can Polat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Öldürülen kişinin kamuoyunca tanınan Dilan-Engin Polat çiftinin yakını olduğu öğrenilmişti. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca söz konusu soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredilmişti.

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