Çeşme'deki Polat cinayetinde flaş gelişme! 4 kişi için karar verildi
İzmir Alaçatı'da bir otelin önünde gerçekleştirilen ve kamuoyunun yakından tanıdığı Dilan-Engin Polat çiftinin yakını Can Polat'ın hayatını kaybettiği suikastta çok sıcak bir son dakika gelişmesi yaşandı!
İzmir'in Çeşme ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Can Polat'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğüyle müşterek yürütülen çalışmalar kapsamında 3 Haziran'daki "kasten öldürme" olayını gerçekleştiren ve keşif faaliyetinde bulunan 2 şüpheli, eylemde kullanılan otomatik tabancayla birlikte İzmir'de yakalandı.
İSTANBUL VE İZMİR'DE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Çalışmalar kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda ise tetikçiyle birlikte hareket ettiği ve silahı temin ettiği belirlenen 2 şüpheli daha gözaltına alınırken, aramalarda otomatik tabanca ele geçirildi.
Polis ekiplerince yakalanan toplam 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri sonrası sulh ceza hakimliğine gönderilen 4 şüpheli tutuklandı.
OLAYIN GEÇMİŞİ: DİLAN POLAT DETAYI
Alaçatı Mahallesi 13003 Sokak'taki bir otelin önünde, 3 Haziran'daki silahlı saldırıda yaralanan Can Polat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Öldürülen kişinin kamuoyunca tanınan Dilan-Engin Polat çiftinin yakını olduğu öğrenilmişti. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca söz konusu soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredilmişti.