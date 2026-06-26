Çete liderleri, tetikçiler ve finansörler kapana kısıldı! 81 ilde dev operasyon

Bakan Gürlek; şehirlerin huzurunu bozan, esnafı tehdit eden ve gençleri suça sürükleyen yapılara karşı tavizsiz bir duruş sergilediklerini vurgulayarak, sabah saatlerinde düzenlenen 48 farklı operasyonda toplam 841 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

MGK KARARLARI SONRASI BAŞSAVCILIKLARA ÖZEL GENELGE

Bakan Gürlek, organize suç yapılarının kökünü kazımaya yönelik bu operasyonların hukuki ve stratejik altyapısının hafta başında atıldığını belirtti. 18 Haziran 2026 tarihli Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, vatandaşların huzur ve güvenliğinin devletin birincil önceliği olduğunu hatırlatan Gürlek, şu kritik adımı aktardı:

"Hafta başında 81 ilimizde görev yapan 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığımıza 'Organize Suç Örgütleri ile Mücadele' konulu çok özel ve kapsamlı bir genelge gönderdik. Bu sabaha karşı gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar, bu kararlı stratejimizin ilk büyük ve somut adımıdır."

OPERASYONLARIN DETAYLARI: 24 İLDE "TCK 220" MERCEK ALTINDA

Bakanlığın koordinasyonunda yürütülen şafak operasyonları iki ana suç kategorisi üzerinden şekillendirildi:

Örgütlü Suç Ağı (TCK 220): 31 Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tam koordinasyonuyla 24 il genelinde, Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesi (Suç işlemek amacıyla örgüt kurma) kapsamında tam 35 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda, suç ağının tepe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 711 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Münferit Ama Benzer Nitelikteki Suçlar: Örgütlü yapı kapsamında değerlendirilmeyen ancak benzer kamu güvenliğini tehdit eden nitelikteki suçlara yönelik ise 10 Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 ilde 13 operasyon gerçekleştirildi. Bu doğrultuda 130 şüpheli kıskıvrak yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

"FİNANS KAYNAKLARI VE DİJİTAL PROPAGANDA AĞLARI DA HEDEFTE"

Suç örgütlerinin sadece sahadaki tetikçileriyle değil, tüm ekosistemiyle mücadele edileceğini belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletin kararlılık mesajını şu sözlerle özetledi:

Tüm Unsurlar Tasfiye Edilecek: Suç örgütlerinin yöneticilerinden finans kaynaklarına, tetikçilerinden sosyal medyadaki dijital propaganda ağlarına kadar tüm unsurları eş zamanlı olarak hedef alınacak.

Taviz Verilmeyecek: Esnafı tehdit ederek haraç almaya çalışan, mahalle baskısı kuran hiçbir yapıya göz açtırılmayacak.

Operasyonlarda üstün gayret gösteren Cumhuriyet Başsavcılıklarına, savcılara, emniyet ve jandarma teşkilatına teşekkür eden Bakan Gürlek, kamu düzeni tam anlamıyla tesis edilene kadar operasyonların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.