Çetin Doğan tahliye oldu

Resmi Gazete'nin 16 Mayıs 2024 nüshasında Cezanın Kaldırılması ile İlgili Kararlar yayımlandı. Buna göre 28 Şubat davasında yargılanan emekli askerlerin cezaları hastalık ve yaş nedeniyle kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre cezaları kaldırılan isimler arasında Aydan Erol, Çetin Doğan, Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Cevat Özkaynak, Yıldırım Türker, Erol Özkasnak yer aldı.

ÇETİN DOĞAN TAHLİYE OLDU

Kararın ardından Çetin Doğan cezaevinden tahliye edildi.