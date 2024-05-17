Çetin Doğan tahliye oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 28 Şubat Davası'nda hüküm giyen Aydan Erol, Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Cevat Özkaynak, Yıldırım Türker, Erol Özkasnak'ın cezaları kaldırılmıştı. Kararın ardından Çetin Doğan cezaevinden tahliye edildi.

Çetin Doğan tahliye oldu
Editör: Mert Sagit
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Resmi Gazete'nin 16 Mayıs 2024 nüshasında Cezanın Kaldırılması ile İlgili Kararlar yayımlandı. Buna göre 28 Şubat davasında yargılanan emekli askerlerin cezaları hastalık ve yaş nedeniyle kaldırıldı. 

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre cezaları kaldırılan isimler arasında Aydan Erol, Çetin Doğan, Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Cevat Özkaynak, Yıldırım Türker, Erol Özkasnak yer aldı.

ÇETİN DOĞAN TAHLİYE OLDU

Kararın ardından Çetin Doğan cezaevinden tahliye edildi.

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# Çetin Doğan # 28 şubat
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