Çetin Doğan'ın eşi Nilgün Doğan: "Eşimin cezası fiilen idama dönüştü"

Haklarındaki Adli Tıp Kurumu’nun “Tutuklu bulunmaları yaşamsal risk taşımaktadır” raporlarına karşın 28 Şubat davasında 931 gündür tutuklu bulunan komutanlardan Çetin Doğan rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.



FETÖ tutuklusu eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili tarafından iddianamesi yazılan 28 Şubat davasında hüküm giyen 83 yaşındaki emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın eşi Nilgül Doğan, eşinin 1 Mart’ta geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılması konusunda açıklama yaptı.

“FİİLİ İDAM CEZASINA DÖNMÜŞ DURUMDADIR”

Nilgün Doğan eşinin sağlığı hakkında şu açıklamalarda bulundu:

- Bugün, ailem adına sesleniyorum. Ülkemizde idam cezası bundan 20 sene önce kaldırıldı. Ancak adil olmayan ve siyasal bir saikle yürütülen yargılama neticesinde eşim aleyhinde tesis edilen müebbet hapis cezası, fiilen idam cezasına dönmüş durumdadır. Anayasanın Cumhurbaşkanına verdiği görev ve yetkiler kapsamında bir karar alınmadığı takdirde, idam cezasının infazı, eşimin hücresinde bulunan çağrı butonuna basamadığı ya da hastaneye zamanında yetiştirilemediği bir sonraki seferde gerçekleşecektir.