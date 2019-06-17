Dört partinin yarıştığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi, iki partinin adayı ortak yayında buluştu. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasındaki yayın üç saat sürdü. Programın işleyişi ve açıklamalar seçmeni tatmin etmedi. Adaylar mal varlığı beyanı konusunda gelen soruya yanıt veremedi. Vatan Partisi ve Saadet Partisi adaylarına uygulanan medya ambargosu da tepki çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu ortak yayında karşı karşıya geldi. Yayın üç saat sürdü.



Ak Parti ve CHP'nin adaylarının tartıştığı programın moderatörlüğünü gazeteci İsmail Küçükkaya yaptı.



Ancak yayın seçmeni tatmin etmedi. Vatan Partisi ve Saadet Partisi'nin adaylarının açık oturumda yer almaması, izleyici tarafından "antidemokratik" bir tutum olarak yorumlandı.



Yayında, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'na 15'er soru soruldu. Her bir soru için 3'er dakikalık yanıtlama süresi verildi, fakat süre yetersiz kaldı. Bir soru hariç, gelen sorular için adaylar tam süre kullandı.



Mal varlığı beyanı ile ilgili soruda ise, iki aday da kaçamak ve kısa yanıtlar verdi.



Öte yandan programda sorulan diğer sorular ve gelen açıklamalar da beklentileri karşılamadı. Vatandaşların merak ettiği sorular adaylara sorulmazken, bazı soruların yanıtları da havada kaldı.



Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel ortak yayının ardından sosyal medyadan açıklama yaptı. "Bu akşam on kanalda sistemin çöktüğünü izlediniz" dedi





ulusal.com.tr

