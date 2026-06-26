Cevdet Yılmaz: Üretim Asya'ya kaydı, buna göre politika oluşturmalıyız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünyada üretimin Asya’ya kaydığını belirtti. İkinci Dünya savaşı sonrası oluşan düzenin güç kaybettiğini kaydeden Yılmaz, Çin başta olmak üzere Asya’nın önemli ekonomik gelişme sağladığını söyledi.
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Aralarında Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Adnan Türkkan’ın olduğu medya temsilcilerinin sorularını yanıtlayan Cevdet Yılmaz, NATO zirvesi öncesi önemli mesajlar verdi.
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