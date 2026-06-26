Cevdet Yılmaz: Üretim Asya'ya kaydı, buna göre politika oluşturmalıyız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünyada üretimin Asya’ya kaydığını belirtti. İkinci Dünya savaşı sonrası oluşan düzenin güç kaybettiğini kaydeden Yılmaz, Çin başta olmak üzere Asya’nın önemli ekonomik gelişme sağladığını söyledi.

Adnan Türkkan Adnan Türkkan
Cevdet Yılmaz: Üretim Asya'ya kaydı, buna göre politika oluşturmalıyız
Yayınlanma:

Aralarında Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Adnan Türkkan’ın olduğu medya temsilcilerinin sorularını yanıtlayan Cevdet Yılmaz, NATO zirvesi öncesi önemli mesajlar verdi.

Ayrıntılar geliyor…

Rusya'yı yok etme planı! Eski ABD İstihbarat Subayı her şeyi tek tek anlattı!Rusya'yı yok etme planı! Eski ABD İstihbarat Subayı her şeyi tek tek anlattı!Gündem
2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalarEkonomi
cevdet yılmaz adnan türkkan ulusal kanal
Günün Manşetleri
NATO'nun geleceği için üç senaryo
Üretim Asya'ya kaydı, buna göre politika oluşturmalıyız
Eski ABD İstihbarat Subayı her şeyi tek tek anlattı!
LGS tercihlerinde yapay zeka dönemi başlıyor
NATO çöplüğe, Türkiye yeni dünyanın merkezine yürüyor!
DÜNYA-MER ev sahipliğinde dev konferans
Çete liderleri, tetikçiler ve finansörler kapana kısıldı!
Bahis ve kumar çetesi tamamen çökertildi
TBMM'den karar çıktı, Resmi Gazete'de yayımlandı!
İntihar belgesi imzalamaya geliyor!
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında tarihi rekor! 26 Haziran Gram ve Çeyrek altın fiyatları Altın fiyatlarında tarihi rekor! 26 Haziran Gram ve Çeyrek altın fiyatları
Leyla Aydemir davasında karar çıktı! Leyla Aydemir davasında karar çıktı!
2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Depoyu dolduracaklar dikkat! 26 Haziran benzin ve motorinde son rakamlar Depoyu dolduracaklar dikkat! 26 Haziran benzin ve motorinde son rakamlar
Meteoroloji'den 26 Haziran raporu! Meteoroloji'den 26 Haziran raporu!