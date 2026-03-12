Çevre Bakanlığı'ndan tarihi adım: Tek kullanımlık plastiklerin yerini kağıt ve ahşap ürünler alacak

Ankara'da hazırlıkları süren yeni düzenlemeyle, doğaya en çok zarar veren tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımı kademeli olarak sonlandırılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sıfır Atık Hareketi çatısı altında 81 ilde uygulanan Depozito Yönetim Sistemi ile plastik, cam ve alüminyum içecek kaplarının geri dönüşümünü artırma çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Bu yeni adım doğrultusunda, çevre kirliliğinin başlıca nedeni olan tek kullanımlık plastikler piyasadan çekilecek.

YENİ YÖNETMELİK BU YIL YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Bakanlık, plastik kirliliğini durdurmak amacıyla hazırladığı yeni yönetmelik taslağını önümüzdeki günlerde ilgili kurumların görüşüne sunacak. Sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının değerlendirmelerinin ardından taslağa son şekli verilecek. Düzenlemenin bu yıl içinde resmiyet kazanarak yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Uygulama başladığında; plastik çatal, bıçak, kaşık, yemek çubuğu, tabak, genleştirilmiş polistiren (EPS-köpük) gıda kapları, içecek kapları ve bardakları, plastik çubuklu kulak pamukları ile pipetlerin piyasaya arzı durdurulacak. Bu yasak sayesinde her yıl 1,5 milyon ton karbondioksite eş değer karbon salımı engellenirken, atık yönetimi maliyetlerinden de yaklaşık 1,5 milyar lira tasarruf sağlanacak.

KAĞIT VE AHŞAP ÜRÜNLER KULLANILACAK

Yasaklanan tek kullanımlık plastiklerin yerine vatandaşlar doğa dostu alternatiflere yönlendirilecek. Piyasada plastik veya köpük (EPS) gıda kapları ile köpük bardakların yerini kağıt kaplar ve bardaklar alacak. Plastik balon çubukları ve kulak pamuklarının yerine ahşap çubuklu alternatifler üretilecek.

Ayrıca plastik karıştırıcı kaşıklar, çatal, bıçak, kaşık, gıda taşıma kapları ve pipetlerin yerine ahşap ile kartondan üretilen seçenekler kullanıma sunulacak.

Bakanlığın bu düzenlemedeki asıl amacı, Sıfır Atık vizyonu doğrultusunda tekli kullanım alışkanlığını değiştirerek çoklu kullanıma uygun ürünleri yaygınlaştırmak olacak. Bu doğrultuda, geçiş sürecinde kullanılacak kağıt ve ahşap ürünlerin ardından toplumun uzun ömürlü olan cam, metal ve porselen alternatiflere yönelmesi teşvik edilecek.

DENİZ ÇÖPLERİNİN YÜZDE 80'İ PLASTİK

Bilimsel verilere göre, dünya genelinde üretilen plastiklerin yaklaşık yüzde 40'ını tek kullanımlık ürünler oluşturuyor. Yetersiz atık yönetimi uygulamaları sebebiyle bu plastiklerin önemli bir kısmı doğrudan doğaya karışıyor. Araştırmalar, denizlerdeki çöplerin yaklaşık yüzde 80'inin tek kullanımlık plastik ürünler ile plastik içeren balıkçılık ekipmanlarından oluştuğunu gösteriyor.

Yüzyıllarca doğada çözünmeyen bu atıkların doğal yaşama verdiği zararın önüne geçmek için küresel çapta yeni politikalar geliştiriliyor. Avrupa Birliği (AB), 2019 yılında yürürlüğe koyduğu "Tek Kullanımlık Plastikler Direktifi" ile belirli tek kullanımlık plastik ürünlerin 27 AB ülkesinde piyasaya sürülmesini yasaklama veya sıkı biçimde sınırlama yükümlülüğü getirmişti. Türkiye de bu küresel adımlara paralel olarak, tüm paydaşlarla eş güdüm içerisinde yeni yönetmelik hazırlıklarını yürütüyor.