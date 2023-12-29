Çevre Kirliliği Cezaları Artırıldı

Çevre Kanunu'na aykırı davrananlara 2024'te kesilecek para cezaları, yüzde 58,46 artırıldı. Aracının egzoz muayenesini yaptırmayan 9 bin 943 lira ödeyecek. Arıtma yapmayan tesislerin cezası ise 1 milyon lirayı geçecek.

Çevre Kirliliği Cezaları Artırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2024'te çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları belirlendi.

Buna göre, ilgili kanuna aykırı davranan kişi ve kuruluşlara 2024 yılında kesilecek para cezaları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 artırıldı.

1 Ocak'tan itibaren egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri 9 bin 943 lira, aynı aracın yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olması durumunda ise 19 bin 897 lira ceza ödeyecek.

Kurulması zorunlu atık arıtma tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara 1 milyon 161 bin 568 lira idari para cezası uygulanacak.

Hava kirliliğini artıran tesislere ise gerekli görülen değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlar 464 bin 585 lira ceza ödeyecek.

Bu tesislerde emisyon miktarları yönetmelikle belirlenen sınırları aşıyorsa ödenecek idari para cezası 929 bin 233 lira olacak.

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# Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği # çevre kirliliği
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