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Çevre mühendisleri uyardı: Kanal İstanbul büyük risk taşıyor

Hükümet, Kanal İstanbul projesinin güzergahını açıkladı. 5 yılda tamamlanması beklenen proje için ilk kazma 2018 yılında vurulacak. Peki bu projenin İstanbul etkileri nasıl olacak? İstanbul Çevre Mühendisleri Odası üyesi Sedat Durel, ortaya çıkabilecek tehlikeleri Ulusal Kanal'a anlattı.

Ulaştırma Bakanı Arslan, Kanal İstanbul Projesi'nin güzergahını açıkladı, ilk kazmanın da 2018'de vurulacağını söyledi. 

Bakanın açıklamasının ardından uzun yıllardır tartışılan "Kanal İstanbul projesi büyük bir yatırım mı yoksa çok tehlikeli bir proje mi" sorusu yeniden gündeme geldi. 

45 kilometre uzunluğundaki Kanal İstanbul'un, kente yarar mı yoksa zarar mı getireceği de en çok tartışılan konulardan. 

Projeyi Ulusal Kanal'a değerlendiren İstanbul Çevre Mühendisleri Odası üyesi Sedat Durel, oluşacak tehlikeleri anlattı.  

Durel'e göre Marmara ve Karadenizin birbirine bağlanmasıyla ekolojik çeşitliliğin azalacak. 

 

Güvenli olamayan projede çok ciddi riskler var. 

Hükümetin ÇED raporuyla projeyi yürütmesi de yanlış. Durel'e göre proje ile ilgili  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ayrıntılı araştırma yaptırması gerekiyor. 

Projenin rant amaçlı olduğunu belirten Durel, bu nedenle akıllı bir yatırım değil diyor. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #Kanal İstanbul Projesi #ulusal kanal #Sedat Durel #kanal istanbul #hükümet #çevre mühendisleri
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