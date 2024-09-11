Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti! İşte görüşmenin ayrıntıları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti. Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasındaki görüşmenin ayrıntıları da belli oldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti! İşte görüşmenin ayrıntıları
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti.

Görüşmenin ayrıntılarıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu'nun talebi üzerine gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Bakan Murat Kurum, bakanlıktaki kabul sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu Bakanlığımızda kabul ettik. Bakanlık olarak çok önemsediğimiz İstanbul'umuzun depreme hazırlığı kapsamında kentsel dönüşüm ile İstanbul ve Boğaz'ın doğal zenginliğinin korunması konularında görüş alışverişinde bulunduk. Yerel yönetimlerle istişarelerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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