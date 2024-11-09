Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan İzmir Körfezi'yle ilgili açıklama: "Atık sularını arıtmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumlu"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2025 bütçesini sundu.

Bakan Murat Kurum'un gündeminde İzmir Körfezi'ndeki kirlilik vardı. Murat Kurum, "İzmir Körfezi'ndeki kirliliği görmeniz için İzmir'den bir şişe deniz suyu getirdik. Bu kirliliğin nedeni nedir biliyor musunuz? 85 milyonun da malumu olduğu gibi, İzmir'in atık sularını arıtmayan, yağmur suyu ile kanalizasyonu bile birbirinden ayıramayan, pis suları doğrudan İzmir Körfezi'ne döken, körfezi foseptik çukuru gibi kullanan İzmir Büyükşehir Belediyesidir. İzmir Körfezi bir zahmet temizlenecek. Büyükşehir Belediyesi yapması gereken sorumluluklarını, görevlerini bir zahmet yerine getirecek." dedi.

Bakan Kurum, İstanbul'un deprem riskine dikkat çekti, İstanbul'daki 1 buçuk milyon konutun olası bir depremde büyük risk altında olduğunu belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin deprem tehdidine odaklanmasını beklediklerini ifade etti.

Murat Kurum, "İstanbulumuz, toplam 7,5 milyon ev ve iş yeriyle devasa bir metropoldür. Bu yuvaların 1,5 milyonu, mühendislik hizmeti almamış ve zemin nedeniyle de ileri derecede de risk altındadır. Bunların 600 bini, bırakın 7 şiddetindeki bir depremi, her an kendiliğinden çökebilecek vaziyettedir. Belediyelerimizden artık deprem tehdidine odaklanmalarını, dönüşümü ilk gündem haline gelmesini ve korumakla mükellef olduğumuz annelerimiz ve çocuklarımız adına beklediğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

Bakan Murat Kurum, 2025 yılı bütçe sunumunda yeni sosyal konut kampanyasını duyurdu. Kurum, "Ben de yine gazi meclisimizden milletimize ilan ediyorum, 2025 yılı sonu itibarıyla, 81 ilimizi kapsayan bir sosyal konut kampanyasını daha başlatacağız." dedi.