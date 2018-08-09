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​Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıkladı: 3 milyon 780 bin kişi başvurdu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

​Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıkladı: 3 milyon 780 bin kişi başvurdu

Kurum, Ordu’da meydana gelen sel felaketine ilişkin "Ordu’da meydana gelen sel felaketinde zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bakanlığımıza ait arkadaşlar ekiplerimiz orada sahada gerekli çalışmaları yapıyorlar. Valimizle bende görüştüm bizzat. Bakanlık olarak üstümüze düşen neyse bu görevlerimizi zarar gören vatandaşlarımızın zarardan en az şekilde etkilenmesi için yerine getireceğiz. Cuma günü bakanlık ve bağlı kuruluşlarımızla orada olup yapılacak ne varsa hızlı bir şekilde yapma gayreti içine gireceğiz" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İmar Barışı'na 3 milyon 780 bin vatandaşın müracaat ettiğini, 1 milyar 350 milyon lira para ödendiğini belirtti.

Etiketler; #ordu #sel #felaket #Ünye #fındık #Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
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