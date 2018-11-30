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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan deprem açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bizim ülke genelinde depremle alakalı riskli binaları bir an önce dönüştürme gerçeğini hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan deprem açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yalova'daki depremin kentte hasara neden olmadığını ancak geçmişte depremlerin ciddi kayıplara yol açtığını hatırlatarak, "Bizim ülke genelinde depremle alakalı riskli binaları bir an önce dönüştürme gerçeğini hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor" dedi.


Ayrıntılar gelecek...

Etiketler; #Çevre ve Şehircilik Bakanı #Murat Kurum
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