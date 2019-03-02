Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "QR kodlu yeni tapu senetlerimiz ile QR kodunu telefonunuza okutarak taşınmazınızın ada, parsel ve harita bilgilerine erişebilirsiniz" dedi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilk uygulamasını cep telefonundan kendisinin yaptığı QR kodlu yeni tapu senet uygulamasının önemli olduğunu belirterek, "QR kodunu telefonunuza okutarak taşınmazınızın ada, parsel ve harita bilgilerine erişebilirsiniz." dedi.



Kurum, Antalya'daki, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde hak sahiplerine tahsisi yapılan 4 bin 874 tapu senedinin dağıtımı için düzenlenen "Kepezaltı Santral Mahallesi Tapu Dağıtım Töreni"nde yaptığı konuşmada, Antalya'daki hortum felaketi ve afetin başladığı ilk andan itibaren, konuya dair ilgili bakanlıklar olarak gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti.



Tapularına kavuşacak vatandaşları tebrik eden Kurum, "Yaklaşık 133 hektarlık büyüklüğe sahip bu bölge, 2014'te riskli alan ilan edilmişti. Yüzde 99,5 gibi bir oranla neredeyse tüm hak sahiplerinin muvafakati sağlanmak suretiyle kentsel dönüşüm çalışmaları başlamıştı." diye konuştu.



6 bin 500 konut ve bin 300 iş yerine ait irtifak hakkı tesisinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından tapu siciline işlendiğini belirten Kurum, 4 bin 874 konutun hak sahiplerine tahsisinin yapıldığını bildirdi.



Hak sahiplerine tahsisi yapılan 4 bin 874 tapu senedini vatandaşlara vermek üzere toplandıklarını vurgulayan Kurum, "QR kodlu yeni tapu senetlerimiz ile QR kodunu telefonunuza okutarak taşınmazınızın ada, parsel ve harita bilgilerine erişebilirsiniz. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.