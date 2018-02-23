Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, depremle ilgili açıklama yaptı. Özhaseki, depreme karşı tek çözüm noktalarının kentsel dönüşüm olduğunu ifade etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Şanlıurfa'da şehir plancılarımız, yapı ve inşaat sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.



Özhaseki, Şanlıurfa Kent Vizyonu Yapı İnşaat Sektör Kurulu Toplantısı'nda sağlıklı şehirleşme ve kentsel dönüşüm çalışmalarında dikkate alınması gereken hususların gündeme alındığını belirtti.



Bakan Özhaseki, depreme karşı tek çözüm noktalarının kentsel dönüşüm olduğunu söyledi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki'nin açıklamaları şu şekilde:



"Şehircilik vizyonumuzun gelişmesinde istişarenin öneminin farkındayız. Şanlıurfa’da bir araya geldiğimiz şehir plancılarımız, yapı ve inşaat sektörü temsilcilerimizle sağlıklı şehirleşmeyi ve kentsel dönüşüm çalışmalarında dikkate alınması gereken hususları gündemimize aldık.



Depreme karşı tek çözüm noktamız kentsel dönüşüm. Bu dönüşüm hareketini rant sağlama vesilesi olarak görmemeli, sevdiklerimizin güvenliği için bir seferberlik olarak algılamalıyız. Sağlıklı yaşam alanlarına sahip, sağlam temellere oturmuş bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz."



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