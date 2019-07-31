Kentsel dönüşüm mağduriyetiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. İstanbul Kartal'da Dumankaya inşaatla kat karşılığı anlaşan 301 ailenin evleri tam 4 yıldır yapılmadı. Mağdur aileler seslerini duyurmak için günlerce eylem yaptı. Şimdi mağduriyetlerine umut olacak bir feshetme yasası çıktı. Mağdur aileler süreçte yanlarında olan Ulusal Kanal'a, Aydınlık Gazetesi'ne Vatan Partisi'ne teşekkür etti.

Evleri yıllardır yapılmadı üstelik verilen kiralar da kesildi. Onlarda seslerini duyurmak için günlerce eylem yaptı. Sonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olumlu bir adım attı.



İstanbul Kartal'daki Akel kentsel dönüşüm mağdurlarının mücadelesi sonuç vermeye başladı.



301 aile Dumankaya İnşaat ile 2015'te kat karşılığı anlaşma yaptı. İnşaat firması arsaya 4 yıldır bir çivi dahi çakmadı. Ailelerin mağduriyeti gün geçtikçe büyüdü.



Konuyu araştıran Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti ve Resmi gazetede yeni bir yasa yayımladı.





Aileler mağduriyetlerinin biran önce çözülmesi için Kentsel Dönüşüm Müdürlü'ne dilekçe verdi. Ayrıca süreçte yanlarında Ulusal Kanal'a, Aydınlık Gazetesi'ne Vatan Partisi'ne teşekkür etti.





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