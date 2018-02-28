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Ceyhan Mumcu'dan Abdullah Gül'e tepki: Siz unutmuş olabilirsiniz fakat biz unutmadık

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 28 Şubat açıklamalarını, Uğur Mumcu'nun ağabeyi Ceyhan Mumcu'dan tepki geldi

Ceyhan Mumcu'dan Abdullah Gül'e tepki: Siz unutmuş olabilirsiniz fakat biz unutmadık

Abdullah Gül'ün Twitter hesabından yaptığı 28 Şubat açıklamalarını, Uğur Mumcu'nun ağabeyi Av. Ceyhan Mumcu'dan tepki geldi.

Gül paylaşımında, "Bugün 28 şubatın üzerinden yirmi yıl geçti. O zamanki olağanüstü dönemde brifinglerle yönlendirilen ve adil yargılama ilkesinden uzaklaşan mahkemeler birçok kişiye çok ölçüsüz cezalar verdiler." dedi.

Ceyhan Mumcu'dan tepki
Uğur Mumcu'nun ağabeyi Av. Ceyhan Mumcu Twitter'dan verdiği cevapta, "Bahsettiğiniz mahkumlar arasında kardeşim Uğur Mumcu'nun katilleri de var. Yargıyı etkilemeye yönelik bu tavrınızı kınıyorum. O dönemde Hizbullah, İBDA-C, Kudüs Savaşçıları gibi terör örgütlerinin üyeleri cezalandırıldı. Siz unutmuş olabilirsiniz fakat biz unutmadık..." dedi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #abdullah gül #ceyhan mumcu #28 şubat
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