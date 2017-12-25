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Ceyhan Mumcu'dan yeğeni Özgür Mumcu'ya tokat gibi yanıt!

Uğur Mumcu'nun abisi Ceyhan Mumcu yeğeni Özgür Mumcu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma yanıt verdi.

Ceyhan Mumcu'dan yeğeni Özgür Mumcu'ya tokat gibi yanıt!

Uğur Mumcu'nun abisi Ceyhan Mumcu yeğeni Özgür Mumcu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma yanıt verdi.

Ceyhan Mumcu Özgür Mumcu'nun paylaşımı için "Bölücü örgütün siyasi partisine verdiğin seçim desteği unutulmadı. Önce özeleştiri yap. Sonra bilgi ve tecrüben yetiyorsa babanın arkadaşı Perinçek'i bu konuda terbiyeli ve düzeyli eleştir" ifadelerini kullandı.

 

Etiketler; #Özgür Mumcu #ceyhan mumcu #uğur mumcu
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