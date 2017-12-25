Uğur Mumcu'nun abisi Ceyhan Mumcu yeğeni Özgür Mumcu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma yanıt verdi.

Uğur Mumcu'nun abisi Ceyhan Mumcu yeğeni Özgür Mumcu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma yanıt verdi.



Ceyhan Mumcu Özgür Mumcu'nun paylaşımı için "Bölücü örgütün siyasi partisine verdiğin seçim desteği unutulmadı. Önce özeleştiri yap. Sonra bilgi ve tecrüben yetiyorsa babanın arkadaşı Perinçek'i bu konuda terbiyeli ve düzeyli eleştir" ifadelerini kullandı.



