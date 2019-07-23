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Ceylanpınar halkı: Güvenli bölge istiyoruz

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'dayken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı, Suriye'de PKK ile görüşüyordu. Bu baş döndüren trafiğin yaşandığı gün PKK, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine roketli saldırı düzenledi. 6 vatandaşımız yaralandı. Yöre halkı sınır hattında Ulusal Kanal mikrofonuna yaşananları anlattı.

Ceylanpınar halkı: Güvenli bölge istiyoruz

Suriye sınırı hareketli... TSK uzun süredir birliklere sığınak yapıyor. Bölücü terör örgütü hazırlık karşısında tedirgin, Amerikalılar'dan koruma bekliyor. 

Sık sık PKK ile görüntülenen ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Kenneth McKenzie, Suriye'de PKK'nın elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin ile görüştü. Görüşme yapıldığı gün, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de Türkiye'deydi.

Bu görüşmelerin gölgesinde terör örgütü PKK, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesini hedef aldı.

1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Evine roket isabet eden vatandaşların yakınları Ulusal Kanal'a konuştu.

İlçede emniyet en üst seviyede. Anons yapıldı, vatandaşların park ve caddelerde dolaşmamaları istendi.

Türk Silahlı Kuvetleri, PKK saldırısına ağır silahlarla karşılık verdi. Milli Savunma Bakanlığı, "Verilen bu karşılık sonucunda Suriye tarafında yerleri önceden tespit edilen yedi hedef imha edilmiştir." açıklamasını yaptı.


ulusal.com.tr






 

Etiketler; #abd #suriye
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