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Ceza alan FETÖ sanığı mahkeme heyetini tehdit etti

Kocaeli'de tutuklu yargılanan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

Ceza alan FETÖ sanığı mahkeme heyetini tehdit etti













Kaynak: AA
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