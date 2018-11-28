İstanbul’da trafik kurallarına uymadığı için durdurulan ve ceza kesilince çığlık atarak kendinden geçen kadın sürücünün kim olduğu belli oldu. Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Özlem Atan Tarlacı'ya aracını cep telefonu ile konuşarak ve emniyet kemeri takmadan kullandığı için toplam 578 lira para cezası kesildiği öğrenildi.

İstanbul’da cep telefonu ile konuşarak ve emniyet kemeri takmadan araç kullanırken yakalanan, ceza kesilince çığlık atarak kendinden geçen kadın sürücünün kim olduğu belli oldu.



Emniyet kemeri takmadan araç kullanırken yakalanan bir kadın öğretmen, ceza kesilince çığlık atarak kendinden geçti.



Ceza kesilmesini çığlıklarıyla engellemeye çalışan kadına polisin tepkisi sosyal medyada gündem oldu.



Cep telefonu ile konuşan ve emniyet kemeri takmadığı için trafik polisleri tarafından durdurulan kadın bir anda çığlık atmaya başladı. Polis ise kadın sürücüye, "Lan bağırmayın hanımefendi" dedi.



Yaşananlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırarken, kullanıcıların büyük bir bölümü kadının neden çığlık attığını anlayamadı.



Kim olduğu ortaya çıktı

Kendisine kesilen cezaya attığı çığlıklarla tepki gösteren kişinin Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Özlem Atan Tarlacı olduğu ortaya çıktı.





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