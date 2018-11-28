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Ceza kesilince çığlık atan öğretmen kim, hangi okulda görev yapıyor?

İstanbul’da ehliyetsiz araç kullanırken yakalanan ve ceza kesilince çığlık atarak kendinden geçen kadın sürücünün kim olduğu belli oldu

Ceza kesilince çığlık atan öğretmen kim, hangi okulda görev yapıyor?

İstanbul’da ehliyetsiz araç kullanırken yakalanan ve ceza kesilince çığlık atarak kendinden geçen kadın sürücünün kim olduğu belli oldu.

İstanbul'da ehliyetsiz araç kullanırken yakalanan bir kadın öğretmen, ceza kesilince çığlık atarak kendinden geçti.

Ceza kesilmesini çığlıklarıyla engellemeye çalışan kadına polisin tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

Trafik polisleri tarafından ehliyetsiz olduğu gerekçesiyle durdurulan kasın bir anda çığlık atmaya başladı. Polis ise kadın sürücüye, "Lan bağırmayın hanımefendi" dedi.

Yaşananlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırarken, kullanıcıların büyük bir bölümü kadının neden çığlık attığını anlayamadı.

Kim olduğu ortaya çıktı
Kendisine kesilen cezaya attığı çığlıklarla tepki gösteren kişinin Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Özlem Atan Tarlacı olduğu ortaya çıktı.



 

Etiketler; #istanbul
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