“Ceza kesmeyelim” pazarlığı! İstanbul merkezli 4 ilde vergi müfettişlerine yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, vergi müfettişlerine yönelik kapsamlı bir "rüşvet" operasyonu gerçekleştirdi.

Gözaltı kararlarına uzanan soruşturma, daha önce düzenlenen operasyonlarda elde edilen dijital materyallerin incelenmesiyle hız kazandı. Emniyet güçlerinin yaptığı teknik ve detaylı çalışmalar sonucunda, bazı vergi müfettişlerinin görevlerini kötüye kullanarak rüşvet suçuna karıştıkları saptandı.

CEZAİ MÜEYYİDE UYGULAMAMAK İÇİN ANLAŞTILAR

Dosyaya yansıyan bilgilere göre, söz konusu zanlılar denetim sürecindeki firma sahipleri ile doğrudan ilişki kurdu. Müfettişlerin, şirketlere yönelik cezai müeyyide uygulanmaması karşılığında bu kişilerden rüşvet aldıkları anlaşıldı. Delillerin toplanması ve emniyet birimlerinin fiziki çalışmalarını tamamlamasının ardından harekete geçildi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı olarak giren ekipler, tespit edilen 11 şüpheliyi yakalayarak emniyete götürdü.