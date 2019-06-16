Genel af ve ceza indirimine dair haberler ve araştırmalar yapılıyor. Art arda açıklamalar sürerken bir açıklama da Ramazan Bayramı'nda cezaevlerini ziyaret eden CHP'den geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Grup Başkanvekili Özgür Özel’in koordinasyonunda CHP’li 26 milletvekili, cezaevlerini ziyaretlerinin ardından af ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Affa katkı vermeye hazırız" denildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Grup Başkanvekili Özgür Özel’in koordinasyonunda CHP’li 26 milletvekili, Ramazan Bayramı’nda cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerle bir araya geldi.



Ziyaretlere ilgili olarak açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Ziyaretlerimizde af söylentilerinin mahkumları ve ailelerini umutlandırdığı ve ciddi bir beklentiye soktuğu görülmüştür. Türkiye’deki tüm sorunların olduğu gibi

bu sorunun çözüm yeri de Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Eğer siyasi partiler bu söylemlerinde samimilerse düzenleme Parlamento’ya getirilmeli ve siyasi partilerin konuya ilişkin görüşleri dinlenmelidir. CHP olarak bu konuda yapıcı katkı vermeye hazırız. Ama insanları bir af beklentisine sokarak seçimlerde oya dönüştürecek biçimde duygularını istismar etmek ve seçimden sonra unutmak kabul edilebilir değildir. Sonuçlanmayan af tartışmaları hem mahkumlar, hem aileleri hem de suçtan zarar görenlerin kendileri ve yakınları açısından da tahrip edici olduğunu not ediyoruz” dedi.



Ramazan bayramı sırasında 26 milletvekilinin 27 ayrı cezaevini ziyaret ettiğini kaydeden Ağbaba, “Cezaevlerinde, CHP milletvekilleri, gazeteciler, akademisyenler, aydınlar ve siyasetçilerin yanı sıra adli hükümlüleri de ziyaret ettik” diye konuştu.



KİMİN HANGİ SUÇTAN YATTIĞIYLA İLGİLENMİYORUZ



Ağbaba, yaptığı değerlendirmede, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak, cezaevlerinde bulunan vatandaşlarımızı ziyaret ederken, kimin neyle suçlandığıyla ya da hangi suçtan yattığıyla ilgilenmiyoruz. Bir siyasi parti olarak buna körüz. Ziyaretlerimizi ayırmadan gerçekleştirdik. Milletvekillerimiz hem cezaevindeki mahkumların hem de cezaevi çalışanlarının bayramlarını kutlama ve sorunlarını dinleme şansı buldu” ifadelerini kullandı.



Ağbaba izlenimleri hakkında şu bilgileri verdi:



"- Kapasite üzerinde kişi bulunması nedeniyle mahkumların yaşadığı bir mağduriyet bulunuyor.



- Cezaevi çalışanları, kapasite üzerindeki mahkum sayısı nedeniyle personel yetersizliği bulunduğunu, herkesin bayram yaptığı günlerde dahi çalışmak zorunda olduklarından şikayet ediyorlar. İnfaz koruma memurlarının 3600 ek gösterge talepleri de

bulunmaktadır.



- Yine kapasite üstünde mahkum bulunması nedeniyle cezaevlerinde ortak kullanım alanlarının nöbetleşe kullanılması zorunluluğu nedeniyle, cezaevlerindeki sosyal aktivite olanaklarından yeterince yararlanılamamaktadır.



- Özellikle hasta mahkumların, tedaviye ve ilaca erişimde yaşadığı sorunlar ve nakil araçlarının yetersizliği de çözülmesi gereken önemli sorun başlıklarından biridir.



- Ziyaretlerimizde af söylentilerinin mahkumları ve ailelerini umutlandırdığı ve ciddi bir beklentiye soktuğu görülmüştür. Eğer siyasi partiler bu söylemlerinde samimilerse düzenleme Parlamento’ya getirilmeli ve siyasi partilerin konuya ilişkin görüşleri dinlenmelidir. CHP olarak bu konuda yapıcı katkı vermeye hazırız."



CHP milletvekillerinin Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Düzce, Edirne, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tokat ve Uşak’taki cezaevlerini ziyaret ettiği belirtildi.



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