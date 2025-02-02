Cezaevinde intihar eden "Yenidoğan çetesi" sanıklarından İlker Gönen'in avukatından Ulusal Kanal'a özel açıklamalar! Olayın perde arkasında neler var?

"Yenidoğan çetesi" sanıklarından olan ve Antalya'nın merkez Döşemealtı ilçesindeki kapalı cezaevinde tek kişilik hücrede tutulan İlker Gönen, dün sabah saatlerinde intihar notu bırakarak yaşamına son verdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünde İlker Gönen'in örgütün sevk ve idaresini yapan sanıklardan olduğu belirtilmişti.

İLKER GÖNEN'İN AVUKATINDAN ULUSAL KANAL'A ÖZEL AÇIKLAMALAR

Tutuklu bulunduğu cezaevindeki hücresinde intihar ettiği öğrenilen "Yenidoğan çetesi" sanıklarından İlker Gönen'in avukatı Aydın Mantar'dan konuyla ilgili Ulusal Kanal'a özel açıklamalar geldi.

Aydın Mantar yaptığı açıklamada, "Yönetmelikte su cam bardak verilir diye bir ibare var. Nöbetçi müdür böyle açıklama yapmış. Hücrede kalıyordu ama bu aşamada intiharı düşündürecek bir durum yoktu. Şüphelerimiz var. Cumartesi tam değişim saatinde oluyor. Ayrıca ölümünden 5 saat sonra bize bilgi veriliyor. İntihar notu olayını kestiremiyoruz. Bilgimiz yok. Eşine ve avukatına notlar yazıyordu. Mektuplar yazıyordu. Çalışkan birisiydi. Şu an detayları öğrenmek için adliyenin önündeyiz." ifadelerini kullandı.