Cezaevindeki Erden Timur’un şirketine silahlı saldırı: APA NEF binası kurşunlandı

Bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanan Erden Timur’un sahibi olduğu APA NEF’in Levent’teki binasına gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Futbol dünyasını sarsan bahis ve şike soruşturması kapsamında 29 Aralık 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un şirket binasına silahlı saldırı düzenlendi İstanbul’un Levent semtinde bulunan APA NEF binası, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı.

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik’in aktardığı bilgilere göre, saldırı sırasında binanın camları parçalandı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen emniyet güçlerinin yaptığı ilk incelemelerde, saldırganların yakalanmamak için kullandıkları aracın plakasını değiştirdikleri tespit edildi. İstanbul Emniyeti, saldırının faillerini belirlemek amacıyla çevredeki güvenlik kameralarını ve mobese görüntülerini mercek altına alarak kapsamlı bir çalışma başlattı.

Diğer yandan, saldırıya uğrayan şirketin sahibi Erden Timur’un tutukluluk süreci devam ediyor. "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan Timur, geçtiğimiz ayın sonunda cezaevine gönderilmişti. Polis ekipleri, cezaevindeki iş insanının şirketine yönelik düzenlenen bu saldırının arkasındaki bağlantıları çözmek için soruşturmayı derinleştiriyor.

