Cezaevinden adliyeye! Muhittin Böcek soruşturmasında kritik ifade süreci
Antalya siyasetini sarsan soruşturmada yeni bir perde açıldı. Görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek, "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanmak amacıyla savcılığa başvurdu. İkilinin cezaevinden adliyeye getirilmesiyle birlikte ifade süreci başladı
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan başvurunun ardından, Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek dün Döşemealtı ilçesinde bulunan Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden yoğun güvenlik önlemleri altında çıkarıldı. Adliyeye getirilen baba ve oğul, ayrı ayrı savcılık makamına sevk edildi.
KRİTİK İFADE SÜRECİ: İDDİALAR VE SORULAR
Soruşturma kapsamında ilk olarak oğul Mustafa Gökhan Böcek’in ifadesi alındı. Hemen ardından savcı karşısına çıkan Muhittin Böcek’e, dosyada yer alan;
Örgütsel yapılanma iddiaları,
Ele geçirilen yeni deliller,
Soruşturmanın seyrini değiştirebilecek kritik hususlar hakkında sorular yöneltildiği öğrenildi.
İfade verme işleminin uzun sürdüğü ve etkin pişmanlık kapsamında sunulan bilgilerin gizlilikle incelendiği belirtiliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı