Cezaevinden adliyeye! Muhittin Böcek soruşturmasında kritik ifade süreci

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan başvurunun ardından, Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek dün Döşemealtı ilçesinde bulunan Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden yoğun güvenlik önlemleri altında çıkarıldı. Adliyeye getirilen baba ve oğul, ayrı ayrı savcılık makamına sevk edildi.



KRİTİK İFADE SÜRECİ: İDDİALAR VE SORULAR

Soruşturma kapsamında ilk olarak oğul Mustafa Gökhan Böcek’in ifadesi alındı. Hemen ardından savcı karşısına çıkan Muhittin Böcek’e, dosyada yer alan;

Örgütsel yapılanma iddiaları,

Ele geçirilen yeni deliller,

Soruşturmanın seyrini değiştirebilecek kritik hususlar hakkında sorular yöneltildiği öğrenildi.

İfade verme işleminin uzun sürdüğü ve etkin pişmanlık kapsamında sunulan bilgilerin gizlilikle incelendiği belirtiliyor.