Cezaevinden çıkan her iki kişiden biri yeniden suç işliyor

Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun geçmişi, tahliyelerin ardından yaşanan suç oranlarını gündeme taşıdı. Adalet Bakanlığı verileri çarpıcı gerçeği gözler önüne serdi: Tahliye edilenlerin yüzde 45’i yeniden suç işliyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cezaevinden çıkan her iki kişiden biri yeniden suç işliyor
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırı, sadece siyasi değil, aynı zamanda toplumsal güvenlik açısından da dikkat çeken bir tartışmayı beraberinde getirdi. Saldırıyı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu’nun daha önce iki çocuğunu öldüren bir hükümlü olduğunun ortaya çıkması, ceza infaz sisteminin etkinliğini ve denetimli serbestlik sürecini yeniden gündeme taşıdı.

YÜZDE 45’İ TEKRAR SUÇA KARIŞIYOR

Ekonomim'in haberine göre, Adalet Bakanlığı'nın verileri, cezaevinden çıkanların önemli bir bölümünün yeniden suç işlediğini ortaya koyuyor. Tahliye edilen hükümlülerin yüzde 45’i tekrar suça karışıyor. Bu oran, infaz sonrası süreçte rehabilitasyon ve topluma kazandırma yöntemlerinin yetersiz kaldığını düşündürüyor.

Türkiye’de halihazırda 410 bin tutuklu ve hükümlü cezaevlerinde bulunuyor. Bunun yanı sıra 600 bin kişi ise denetimli serbestlik kapsamında toplum içinde takip ediliyor. Böylece, infaz sistemi yaklaşık 1 milyon kişiyi kapsıyor. Bu geniş çerçeve, sistemin çok yönlü bir reform ihtiyacına işaret ediyor.

DENETİMLİ SERBESTLİKTE DEVASA RAKAMLAR

Adalet Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre 149 denetimli serbestlik müdürlüğünde 6 bin personel, 448 bin hükümlüyü takip ediyor.

Son 20 yılda toplam 8 milyon 300 bin denetimli serbestlik kararı infaz edildi. Bu süreçte:

3 milyon 500 bin iyileştirme faaliyeti gerçekleştirildi,
1 milyon 450 bin faaliyet bağımlılıkla mücadeleye yönelikti.
1 milyon 424 bin hükümlü, kamuya yararlı işlerde çalıştı.
62 bin hükümlüye nakdi yardım yapıldı.
69 bin hükümlü, elektronik sistemle izlendi.

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