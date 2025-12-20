Cezaevinden ilk röportaj: Güllü’nün kızı suçlamalara yanıt verdi

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek” suçlamasıyla geçtiğimiz hafta tutuklanmasının ardından cezaevinden ilk röportajını Habertürk’e verdi. Gebze Cezaevi’nde tutuklu bulunan Gülter, annesinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya, hakkında ileri sürülen iddialara ve kamuoyunda oluşan algıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin haftalardır kilitlendiği Güllü’nün ölümü dosyasında ilk önemli kırılma, 9 Aralık’ta Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun gözaltına alınmasıyla yaşandı. Soruşturmanın seyrini değiştiren gelişme ise Sultan Nur Ulu’nun verdiği ifade oldu. Ulu, ifadesinde “Tuğyan’ın Gül anneyi pencereden attığını net bir şekilde gördüm” dedi. Bu beyanın ardından Tuğyan Ülkem Gülter geçtiğimiz hafta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanmasının ardından Gülter’in kardeşi Tuğberk Yağız Gülter de “şikâyetçi” sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Tuğberk Gülter, ifadesinde “Annem cinayet sebebiyle ölmüşse herkesten şikâyetçiyim” dedi. Kardeşinin eski nişanlısı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Tuğberk Gülter, ablasının hayatındaki erkek için her şeyi yapabileceğini düşündüğünü belirterek, “Ablam Kervan’ı çok seviyordu. Annemle araları bozuktu. Tuğyan, Kervan için her şeyi yapabilir” ifadelerini kullandı.

“SULTAN’DAN ASLA BEKLEMEZDİM”

Cezaevinde ilk haftasını geride bırakan Tuğyan Ülkem Gülter, Habertürk’ten Öznur Karslı Çetiner’in sorularını yanıtladı. Gülter, özellikle arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun itirafı karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. Gülter, “Sultan’dan asla beklemezdim. Büyük hayal kırıklığı ve acı içindeyim. Benden korkuyorsa neden aylarca yanımda yattı, koynumda ağladı?” dedi. Kendisine yönlendirme yapılmaya çalışıldığını öne süren Gülter, “Ama ben günah vebal almam. ‘Rapor kötü geldi, kendini kurtar’ dediler. Büyük bir iftiranın kalbimde açtığı büyük bir yara var ama her şey geçecek” ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınmadan saatler önce annesinin mezarını ziyaret ettiği ortaya çıkan Gülter, bu ziyarete ilişkin duygularını da anlattı. Saatlerce mezarlıkta kaldığını belirten Gülter, “Bağırarak bana ‘katil’ dediler diye ağladım. ‘Kalk’ dedim ya da ‘beni de al’ dedim. Susmuyorlar, suçluyorlar dedim. Aslında beni suçlayanları anneme şikâyet ettim” şeklinde konuştu.

KAMERA İDDİALARINA YANIT

Soruşturma dosyasında yer alan kamera iddialarına da yanıt veren Gülter, evin kapısına kamera takıldığı gün evde olmadığını söyledi. Kamera sisteminin kardeşi tarafından takip edildiğini belirten Gülter, annesinin bu sistemi bir sanatçı arkadaşının evinde gördükten sonra kendi evlerine de taktırdığını ifade etti.

Güllü’nün ölüm günü televizyon programına bağlanarak “Roman havası oynarken kızların gözleri önünde düştü” diyen asistan Çiğdem Deniz hakkında da konuşan Gülter, “Çiğdem abla benim ciğerim. Kardeşimden sonra bize kalan tek emanet” dedi.

“TOPLUM BENİ KATİL İLAN ETTİ”

Hakkındaki suçlamalara ilişkin değerlendirmesinde ise Tuğyan Ülkem Gülter, aklanacağına olan inancını dile getirdi. Gülter, “Toplum beni katil ilan etti. Kardeşimi bana düşman edemezsiniz. Aklanacağıma inancım tam” ifadelerini kullandı. Suçlamaların kaynağı olarak Ferdi Aydın’ı işaret eden Gülter, “Bu ağır iftiraların ve uğradığım zulmün başlangıcı Ferdi Aydın ve ona inananlardır. Vicdanım rahat. Onu Allah’a havale ediyorum” dedi.

