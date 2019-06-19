İnfaz yasasında yapılacak değişiklikle, terör suçları hariç, cezasının yüzde 50’sini çeken serbest kalacak. Kadın ve çocuğa şiddet ile tecavüz suçlarının cezası artacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gece Esenler Dörtyol Meydanı’ndaki Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen “10 Bin Hatim, 100 Bin Dua” programında vatandaşlardan gelen af taleplerine “Meclis açıldığında bu konuların görüşüleceği” karşılığını verdi. Erdoğan, “Adalet Bakanlığımızın bu konularla ilgili bir çalışması var. Ama herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bu çalışma neticesinde bırakılabilecek olanları, inşallah seçimlerden sonra Meclis açıldığında tekrar oralarda bunlar görüşülecek” diye konuştu.



Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; Erdoğan’ın “Meclis’te görüşüleceğini” söylediği düzenleme af değil, bazı suçlarla ilgili ceza indirimini kapsayacak. AKP’nin hukukçu kurmayları ve Adalet Bakanlığı uzun zamandır cezaevlerindeki doluluğu düşürecek bir paket üzerinde çalışıyor. Seçim sonrası Meclis gündemine taşınması planlanan pakette, cezaevlerinde kalma sürelerinin düşürülmesi, bazı suçların para cezasına çevrilebilmesi gibi düzenlemeler de bulunuyor. Mevcut kanuna göre terör suçluları cezalarının dörtte üçünü, adli suçlular ise üçte ikisini çekiyor. Yeni çalışmada, terör suçlarına ilişkin hükümlere dokunulmayacak. Ancak cezasının yüzde 66’sını çeken adli suçlara ilişkin cezalarda değişikliğe gidilerek bu oran yüzde 50’ye çekilecek. Bu durumda örneğin 10 yıl hapis cezası alan bir kişi mevcut sistemde 6 yıl 6 ay cezaevinde kalırken, bu süre yeni düzenleme ile 5 yıla inecek. Düzenleme geriye doğru yürüyeceği için cezasının yüzde 50’sini çekenler şartlı salıverme hükümlerinden yararlanarak dışarı çıkabilecek. Aralarında ekonomik suçlar ile ilgili değişikliklerin de bulunduğu bazı suçlar için verilen hapis cezasının para cezasına çevrilmesi de planlanıyor.

Yapılacak ceza indirimi düzenlemesi ile cezaevlerindeki doluluk da azalmış olacak. Cezalarda indirime gidilmesi ile kaç kişinin serbest kalacağı henüz bilinmiyor. Ancak Adalet Bakanlığı bu konuda da bir çalışma yürütüyor. Bazı hukukçular, serbest kalacakların sayısının 100 bini bulabileceğini dile getiriyor.

Ceza İnfaz Kanunu’nda (CİK) yapılacak değişikliklerin seçim sonrası Meclis gündemine geleceği, ancak yasalaşma sürecinin 1 Ekim’den sonraya kalacağı belirtiliyor.

Kadın ve çocuğa yönelik şiddet, tecavüz, cinayet suçlarındaki ceza oranları ise artacak. Alt sınır, kadın cinayetlerinde en az 40, çocuk cinayetlerinde ise 50 yıl olarak yükseltilecek. Bu suçları işleyenler şartlı salıverme şartlarından da yararlanamayacak.



Hırsızlık başta olmak üzere birçok suçta, suçlular cezaevine girmeden salıveriliyor. Bu durumun da ortadan kaldırılması planlanıyor. Kademeli bir infaz sistemi kurularak, bir yılın altında bir cezayı gerektirse bile, suç işleyen mutlaka cezaevinde kalacak. Yeni infaz düzenlemesinde 1-3 yıl ceza gerektiren suçlar sınıflandırılarak, cezaevinde en az kalacakları süre belirlenecek. Türkiye’deki infaz uygulamalarının adalet duygusunu zedelediğine dikkat çeken AKP kurmayları “Suç işleyen ‘nasılsa hapis yatmayacağım’ diye düşünüyor. Bu doğru değil. Yeni düzenleme ile ceza söz konusu olduğunda, bir gün bile olsa hapse girecek. Her suça göre yeni bir ceza ve infaz süresi olacak” değerlendirmesinde bulundu.