Cezalar belli oldu! Grand Kartal Otel davasında karar açıklandı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesiyle, 137 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın üçüncü duruşmasında nihai karar verildi. Aralarında otelin sahibi ve bazı belediye yetkililerinin de bulunduğu, 20'si tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Halit Ergül, Emine Ergül, Emir Aras, Elif Aras ve Ceyda Hacebekiroğlu’nun da aralarında bulunduğu 34 çocuğun yaşamını yitirdiği olayla ilgili duruşma böylece tamamlanmış oldu. Otel sahibi ile birlikte 8 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanıklar hakkında “olası kastla insan öldürme” suçundan 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

DURUŞMA SPOR SALONUNDA GÖRÜLDÜ

Duruşma, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda bu davaya özel olarak oluşturulan bir salonda gerçekleştirildi. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralanan mağdurlar ile hayatını kaybedenlerin aileleri, sanık yakınları ve taraf avukatları eksiksiz katıldı. Salonun içi ve çevresinde kolluk kuvvetleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Ayrıca yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı. Devam eden duruşmaya mahkeme heyeti tarafından saat 14.00'e kadar ara verildi. Verilen aranın hemen ardından mahkeme heyeti, milyonların beklediği kararını açıkladı.

Duruşmada, dosyaya yeni giren belgelere ilişkin olarak otelin sahibi olan tutuklu sanık Halit Ergül ile eşi ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Emine Murtezaoğlu Ergül ek savunmalarını sundu. Takibinde, dün görülen duruşmada esasa ilişkin detaylı savunma vermemiş olan otel sahibi tutuklu Halit Ergül, mahkemede tekrar savunma verdi.

"BEN İŞİME EŞİMİ VE ÇOCUKLARIMI KARIŞTIRMAZDIM"

Mahkemede esasa ilişkin savunmasını yapan tutuklu sanık Halit Ergül, suçlamaları reddederek şunları söyledi: "Kiracı olduğum bu otelde herhangi bir yangının büyüklüğünü artıracak değişiklik yapmadım. Biz düzenli olarak denetleniyorduk. Aygaz bu olayda en büyük etken. Aygaz'ın en alt kademeden elemanları yargılanmakta. Yangın olayından sonra Türkiye'deki tüm otellerde gaz projelerini incelemeye başlamışlar. Bu eksiklikleri benim bilmem mümkün değildi. Kendi kendine sönebilecek bir yangın Aygaz yüzünden bu hale gelmiştir."

Denetim eksikliğine de değinen Ergül, "Bizi can ve mal güvenliği bakımından denetleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, bize eksiklikleri bildirmedi. Onların görmediği eksiklikleri benim görmem mümkün değildi. Keşke benim oteli de kapatsalardı da bunlar yaşanmasaydı" dedi. Ergül, kişisel bir detay vererek, "Ben diğer otelimde düğünlere izin vermiyordum. Havai fişek atılır da kuşlar ölür diye" şeklinde konuştu. Ailesinin yönetimdeki rolü iddialarına ise şöyle yanıt verdi: "Ben işime eşimi ve çocuklarımı karıştırmazdım. Onlar sadece tatil için gelirlerdi. Ben böyle bir yangını, bu riskleri öngöremedim. Eğer böyle olacağını bilsem çocuklarımı, torunlarımı o otelde kaldırmazdım. Tutuksuz yargılanmak istiyorum, çok üzgünüm."

DÜNKÜ DURUŞMAYA AVUKATIN SÖZLERİ DAMGA VURMUŞTU

Davanın dünkü oturumunda ise sanık Kadir Özdemir’in avukatı Serbülent Baykan’ın sarf ettiği sözler gündem olmuştu. Baykan, "Benim müvekkilim gerizekalı. Gerizekalının avukatlığını da hatır için yapıyorum. İsterse beni dava edebilir" demişti.

Baykan, denetim mekanizmalarını eleştirerek, "Bu oteli kim denetledi? Turizm Bakanlığı. Geldiler, yediler, içtiler ve uygunluk raporu verdiler. Kast kimde? Bunda. Turizm bakanının dokunulmazlığı var mı? Var. ETS bu oteli pazarlamış mı? Evet" ifadelerini kullanmıştı.

DAVA SÜRECİ VE İDDİANAME

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 137 kişi de yaralanmıştı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 98 sayfalık iddianamede, sanıklar için ağır cezalar talep edilmişti.

İddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Ayrıca, otelin teknik görevlileri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep ediliyordu.

SAVCILIK MÜTALAASI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca ilk celsenin ardından mahkemeye gönderilen mütalaada ise bazı sanıkların durumu ayrıştırılmıştı. Mütalaada, otel sahibi Ergül, şirketin genel müdürü Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve otelin muhasebe müdürü Özdemir hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" suçundan 1950'şer yıla, "olası kastla kasten yaralama" ve "olası kastla nitelikli mala zarar verme" suçlarından 178 yıl 582'şer aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun için aynı suçlardan 1950'şer yıl ile 176 yıl 570'şer aya kadar, itfaiye eri İrfan Acar için ise 1950 yıl ile 172 yıl 546 aya kadar hapis cezası istenmişti.

Mütalaada, şirket yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe görevlileri Cemal Özer ve Mehmet Salun, teknik personeller Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer, Bayram Ütkü, mutfak personelleri Faysal Yaver ve Reşat Bölük, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ve İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebinde bulunulmuştu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen mütalaada, son olarak tutuksuz sanık mutfak görevlisi Enver Öztürk'ün beraati istenmişti.